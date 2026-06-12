Российская армия нанесла серию ударов по инфраструктуре Украины. В небо под Киевом на километры поднялся столб черного дыма

ВС РФ нанесли удар по нефтебазе под Киевом

Российская армия в ночь на 12 июня нанесла серию ударов по инфраструктуре Украины. Самым масштабным стал прилет по нефтебазе в Киевской области.

После атаки на объекте начался сильный пожар. В небо поднялся столб черного дыма, который был виден за многие километры. Потушить возгорание на площади в 2000 квадратных метров удалось только утром.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подтвердила факт поражения цели в Бориспольском районе. По косвенным признакам выяснилось, что речь идет о нефтебазе. В частности, в пользу этой версии говорит то, что в зоне прилета находились бензовозы, из-за опасений повторного удара они спешно покинули опасный район.

До этого было атаковано железнодорожное депо в Конотопе Сумской области. Там также начался пожар.

Степень разрушений на пораженных объектах не раскрывается.

ВС РФ продолжают теснить ВСУ в Константиновке

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал неутешительное видео из одного из подвалов в Константиновке. На ролик обратил внимание военблогер Борис Рожин. Военнослужащий рассказал, что для украинских войск в городе ситуация стала критической — бойцы из разных подразделений побросали свои позиции и укрылись в одном большом подвале. Он раскрыл, что среди его сослуживцев много раненых, нет еды и воды, а боеприпасы на исходе. Выйти наружу они не могут, поскольку не понимают, в какую сторону нужно двигаться для отступления.

Когда что-нибудь сюда прилетит — нам ****. Что делать — не знаем. Все очень плохо Боец ВСУ

За спиной у солдата несколько человек проводят какую-то манипуляцию при тусклом красном свете. При этом слышны сдавленные стоны, предположительно, раненого. Рожин назвал подобное видео «предфинальным» для украинского военного, поскольку «этих персонажей [главком ВСУ Александр] Сырский уже списал». Он напомнил, что подобные кадры из подвалов часто появлялись во время боев в Мариуполе в 2022 году.

В самой же Константиновке российские военные уже установили несколько триколоров, символизирующих переход города под контроль ВС РФ.

Одновременно с этим выяснилось, что ВСУ поставили уничтожение тел своих военных на конвейер. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), подполковник запаса Олег Иванников указал, что бойцы заградотрядов и санитарных служб либо сжигают трупы бойцов, либо тайно подхоранивают в чужие могилы. Эксперт утверждает, что украинские войска стремятся избавляться от тел по нескольким причинам: во-первых, ради сокрытия реальных потерь, а во-вторых, с целью избежать выплат родственникам погибших.

На фоне этого вскрылось, что Украина бросила против Вооруженных сил (ВС) России редкую технику стран НАТО. По сообщению российского военного ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Запад» и «Восток» ВСУ применили британский бронетранспортер (БТР) Spartan, американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV и французский БТР VAB. Указанная техника ранее редко встречалась в сводках Минобороны. Все перечисленные броневики были уничтожены российскими военными.