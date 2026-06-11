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21:50, 11 июня 2026Бывший СССР

Под Киевом прозвучал мощный взрыв

В Киевской области прозвучал мощный взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киевской области прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

После этого начался сильный пожар. В небо поднялся столб черного дыма, который виден за многие километры. По предположению военкоров, был поражен некий топливный объект.

Издание «Страна» уточняет, что взрыв прогремел в Бориспольском районе Киевской области. Какой-либо дополнительной информации не поступало.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украине есть «весьма привлекательные цели» для ударов. Так он отреагировал на атаку Вооруженных сил страны (ВСУ) на российский объект культурного наследия — музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».

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