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19:56, 11 июня 2026Россия

Медведев заявил о «весьма привлекательных целях» на Украине для российских военных

Медведев: Россия не будет атаковать культурные объекты на Украине, там есть другие цели
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», заявив, что Россия не будет в ответ атаковать культурные объекты на Украине. По его словам, там «есть другие весьма привлекательные цели», передает РИА Новости.

Медведев назвал атаку ВСУ на объект культурного наследия чистым варварством, которое нельзя объяснить никакой логикой. Он заверил, что музей будет восстановлен, и финансирование для этих целей уже найдено.

«Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди», — обозначил российский политик.

При этом он обратился к российским военным, подчеркнув, что на Украине есть и другие цели, «о которых Вооруженные силы России забывать не должны».

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом.

По последним данным, внутри здания все выгорело, но некоторые фрагменты экспозиции сохранились. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».

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