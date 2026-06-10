Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 10 июня 2026Россия

В Кремле отреагировали на удар ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Песков: Музей-панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из главных символов Севастополя — зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», заявив, что объект культурного наследия будет восстановлен. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить так же, как нельзя забыть об этой истории», — обозначил Песков, подчеркнув, что удары по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту России в борьбе за регионы.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что музей в Севастополе будет восстановлен и «станет еще краше».

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что она была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее говорил о повторении истории, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

    Цены еще на один ключевой драгметалл упали до минимума

    Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров

    Российскую школьницу похитил мужчина

    Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026

    Российские военные впервые уничтожили РСЗО из Аргентины в зоне СВО

    Франции предрекли войну с Россией в одном случае

    Нашествие гигантских пауков в Подмосковье объяснили

    В Подмосковье началось нашествие огромных пауков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok