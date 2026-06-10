В Кремле отреагировали на удар ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Песков: Музей-панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлен

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по одному из главных символов Севастополя — зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», заявив, что объект культурного наследия будет восстановлен. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить так же, как нельзя забыть об этой истории», — обозначил Песков, подчеркнув, что удары по историческим объектам лишний раз подчеркивают правоту России в борьбе за регионы.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что музей в Севастополе будет восстановлен и «станет еще краше».

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что она была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее говорил о повторении истории, напомнив, что в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации.