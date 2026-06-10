Губернатор сделал заявление после удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сделал заявление после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», отметив, что такими действиями Киев в очередной раз показал миру истинное лицо. Его слова опубликованы в Telegram.
Развожаев напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание также было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна, а после войны мастера фактически заново создали творческую копию объекта.
«Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — заключил губернатор.
Об атаке на объект культурного наследия стало известно ранее в среду, 10 июня. Сообщалось, что атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.