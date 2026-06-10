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08:47, 10 июня 2026Россия

Губернатор сделал заявление после удара ВСУ по одному из главных символов Севастополя

Развожаев: ВСУ ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя» показали миру истинное лицо
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сделал заявление после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», отметив, что такими действиями Киев в очередной раз показал миру истинное лицо. Его слова опубликованы в Telegram.

Развожаев напомнил, что 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание также было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна, а после войны мастера фактически заново создали творческую копию объекта.

«Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — заключил губернатор.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно ранее в среду, 10 июня. Сообщалось, что атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Пожару присвоили четвертый ранг сложности.

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