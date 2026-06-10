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15:56, 10 июня 2026Россия

Появились подробности об атаковавшем один из главных символов Севастополя беспилотнике

Развожаев: ВСУ нанесли удар по панораме обороны Севастополя дроном с кумулятивным зарядом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» дроном с кумулятивным зарядом. Подробности об атаковавшем один из главных символов Севастополя беспилотнике раскрыл губернатор Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

«Это был беспилотник с зарядом кумулятивным, который прожег крышу и учинил этот пожар», — заявил Развожаев.

До этого он пояснял, что ВСУ применили для атаки беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным чиновника, удар был всего один.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».

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