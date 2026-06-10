Появились подробности об атаковавшем один из главных символов Севастополя беспилотнике

Развожаев: ВСУ нанесли удар по панораме обороны Севастополя дроном с кумулятивным зарядом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» дроном с кумулятивным зарядом. Подробности об атаковавшем один из главных символов Севастополя беспилотнике раскрыл губернатор Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

«Это был беспилотник с зарядом кумулятивным, который прожег крышу и учинил этот пожар», — заявил Развожаев.

До этого он пояснял, что ВСУ применили для атаки беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По данным чиновника, удар был всего один.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».