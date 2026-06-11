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17:47, 11 июня 2026Россия

Раскрыты новые детали о последствиях атаки ВСУ на один из главных символов Севастополя

Смородкин: Внутри здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» все выгорело
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Внутри здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» все выгорело, но некоторые фрагменты экспозиции сохранились. Об этом заявил директор музея Михаил Смородкин, передает РИА Новости.

«Внутри там выгорело все практически дотла. Предметный план — частично есть целые места», — обозначил Смородкин, уточнив, что предметный план состоит из разных материалов, в том числе из чугунных пушек, которые уцелели.

По его словам, также удалось спасти фрагменты полотна. Их представили на выставке в бывшем кинотеатре «Украина» в Севастополе, с фасада которого демонтировали название после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один из главных символов города.

Директор музея уточнил, что на данный момент ведутся работы по замеру этих фрагментов и составлению описания с целью обеспечить дальнейшую сохранность музейного фонда.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом. Сообщалось, что возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».

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