Раскрыты новые детали о последствиях атаки ВСУ на один из главных символов Севастополя

Смородкин: Внутри здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» все выгорело

Внутри здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» все выгорело, но некоторые фрагменты экспозиции сохранились. Об этом заявил директор музея Михаил Смородкин, передает РИА Новости.

«Внутри там выгорело все практически дотла. Предметный план — частично есть целые места», — обозначил Смородкин, уточнив, что предметный план состоит из разных материалов, в том числе из чугунных пушек, которые уцелели.

По его словам, также удалось спасти фрагменты полотна. Их представили на выставке в бывшем кинотеатре «Украина» в Севастополе, с фасада которого демонтировали название после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на один из главных символов города.

Директор музея уточнил, что на данный момент ведутся работы по замеру этих фрагментов и составлению описания с целью обеспечить дальнейшую сохранность музейного фонда.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Атака была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа с кумулятивным зарядом. Сообщалось, что возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».