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04:30, 12 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности мощного удара по объекту под Киевом

На нефтебазе под Киевом начался пожар после прилета российского дрона
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

На нефтебазе под Киевом начался масштабный пожар после прилета российского дрона. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в своем Telegram-канале.

Пожарные до сих пор не могут справиться с возгоранием. Военблогер Борис Рожин предположил, что целью удара стала нефтебаза в селе Переяславское Бориспольского района. В пользу этой версии говорит то, что в зоне прилета находились бензовозы, из-за опасений повторного удара они спешно покинули опасный район.

О мощном взрыве и пожаре в Киевской области сообщалось вечером 11 июня. Тогда в небо поднялся столб черного дыма, который виден за многие километры.

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