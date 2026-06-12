Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:32, 12 июня 2026Мир

В Польше выдвинули жесткие требования Украине

Вице-спикер сейма Босак: Украина обязана выполнить условия Польши для членства в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша не должна одобрять вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до того, как Киев выполнит все условия Варшавы. О жестких требованиях Польши заявил вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак в соцсети Х.

По его словам, Киев для вступления в ЕС обязан отказаться от бандеровской идеологии и начать с уважением относиться к проживающему на Украине польскому меньшинству.

«Это даже не должно быть условиями нашего согласия на вступление Украины в ЕС, а, скорее, предпосылками для того, чтобы Польша вообще начала рассматривать этот вопрос. Сейчас настало время Польше четко сформулировать свои интересы и ожидания в отношении Украины», — написал он.

Ранее депутаты горсовета польского города Кельце решили подготовить резолюцию с требованием к украинским властям и жителям Винницы переименовать улицу в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности мощного удара по объекту под Киевом

    Иран сделал заявление о согласовании меморандума с США

    Силы ПВО за ночь сбили более 200 украинских беспилотников

    Бойцы Нацгвардии Украины заминировали останки сослуживцев и сбежали с позиций

    В Польше выдвинули жесткие требования Украине

    Россиян предупредили о важности продолжения обследования после обнаружения рака

    Вскрылись пугающие данные о числе бегущих от службы в ВСУ украинцев

    Жители европейской страны заявили о желании вступить в ряды ВС России

    На Западе раскрыли план Зеленского и ЕС в отношении России

    Стала известна стоимость самой дорогой квартиры с бассейном в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok