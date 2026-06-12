В Польше выдвинули жесткие требования Украине

Вице-спикер сейма Босак: Украина обязана выполнить условия Польши для членства в ЕС

Польша не должна одобрять вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до того, как Киев выполнит все условия Варшавы. О жестких требованиях Польши заявил вице-спикер сейма страны Кшиштоф Босак в соцсети Х.

По его словам, Киев для вступления в ЕС обязан отказаться от бандеровской идеологии и начать с уважением относиться к проживающему на Украине польскому меньшинству.

«Это даже не должно быть условиями нашего согласия на вступление Украины в ЕС, а, скорее, предпосылками для того, чтобы Польша вообще начала рассматривать этот вопрос. Сейчас настало время Польше четко сформулировать свои интересы и ожидания в отношении Украины», — написал он.

Ранее депутаты горсовета польского города Кельце решили подготовить резолюцию с требованием к украинским властям и жителям Винницы переименовать улицу в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры.