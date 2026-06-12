Świętokrzyska: Депутаты польского Кельце требуют переименовать улицу Бандеры в Виннице

Депутаты горсовета польского города Кельце решили подготовить резолюцию, где потребовали у украинских властей и жителей Винницы переименовать улицу в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал Świętokrzyska.

Авторами документа оказались члены фракции консервативной партии «Право и справедливость». Как написали местные парламентарии, в целях сохранения и дальнейшего развития отношений с Украиной они призывают власти и жителей Винницы изменить «имя того, в честь кого названа эта улица».

Речь зашла об улице, которая получила название в честь Бандеры в 2022 году. В резолюции отмечается, что в Польше Степан Бандера и наследие ОУН-УПА вызывают ассоциации с массовыми зверствами против беззащитного мирного населения.

Ранее власти Винницы отказались от польских автобусов из-за спора о Бандере. Речь идет о передаче списанного общественного транспорта из Кельце.