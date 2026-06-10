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18:39, 10 июня 2026Бывший СССР

В Виннице отказались от помощи из Польши из-за Бандеры

Власти Винницы отказались от польских автобусов из-за спора о Бандере
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: paparazzza / Shutterstock / Fotodom

Власти Винницы отказались от польских автобусов из-за спора о роли лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Об этом сообщает агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

Речь идет о передаче списанного общественного транспорта из города Кельце. Причина — спор о памяти в отношении Бандеры в Польше.

«Часть местных депутатов выступила против передачи транспорта Украине, напомнив, что в Виннице есть улица Степана Бандеры», — сообщают журналисты.

После этого мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что город отказывается от автобусов. Свое решение он аргументировал тем, что не желает превращения гуманитарной помощи в политический спор.

Между Польшей и Украиной имеет место многолетняя «война памяти» вокруг событий Второй мировой войны. Центральной фигурой выступает лидер ОУН Степан Бандера и его роль в массовой расправе над поляками на Волыни. Конфликт памяти между сторонами обострился 26 мая, когда президент Украины Владимир Зеленский присвоил подразделению Вооруженных сил Украины имя «героев УПА», что вызвало резкую критику в Польше.

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