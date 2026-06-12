Россиян предупредили о важности продолжения обследования после обнаружения рака

Врач Буланов предупредил о важности продолжать обследование после выявления онкологии

После установления онкологического диагноза необходимо продолжать обследование опухоли, рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. Об этом специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Гистология отвечает на базовые вопросы: есть ли опухоль, злокачественная она или нет, к какому типу относится и как выглядит под микроскопом. Без этого этапа невозможно корректно строить онкологический маршрут. Но одного названия диагноза в ряде случаев бывает недостаточно, чтобы выбрать лечение», — рассказал Буланов.

Эксперт объяснил, что у двух пациентов может быть похожий гистологический диагноз, но опухоли будут по-разному реагировать на терапию.

«Врач оценивает не только орган, тип опухоли и стадию, но и дополнительные признаки: например, есть ли у опухолевых клеток особенности, которые могут повлиять на выбор лекарственного лечения. Иногда такие данные помогают понять, имеет ли смысл таргетная терапия, иммунотерапия, гормональное лечение или другой подход», — добавил он.

Поэтому дополнительные исследования после гистологии не стоит воспринимать как «переделывание диагноза с нуля». Сначала врач получает морфологическую основу заболевания, а затем при необходимости уточняет свойства опухоли. Это не сомнение в первом результате, а более детальное изучение уже подтвержденного процесса Дмитрий Буланов директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест»

Специалист объяснил, что врачу важно понять не только, как называется опухоль, но и какие у нее особенности, слабые места и возможные точки воздействия.

«При одних опухолях важны рецепторы, при других — отдельные изменения в опухолевых клетках, при третьих — признаки, которые помогают оценить вероятность ответа на иммунотерапию. Универсального списка анализов "для всех видов рака" не существует», — рассказал он.

Иногда, по словам Буланова, для такой информации используют выражение «молекулярный паспорт опухоли». Это удобная метафора, но ее важно понимать правильно — речь не об одном волшебном анализе, который сразу дает все ответы, а о наборе данных, полученных разными методами и оцененных врачами с учетом диагноза, стадии, качества материала и доступных вариантов лечения, поделился врач.

Дополнительные исследования назначают не автоматически, а под конкретную задачу. Иногда нужно уточнить тип опухоли. Иногда — определить признаки, которые могут повлиять на выбор лечения. Иногда — разобраться в редком распространенном или вернувшемся заболевании. В каждом случае главный вопрос один: какую информацию даст тест и может ли она изменить дальнейшие решения Дмитрий Буланов директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест»

Буланов добавил, что идея «сделать анализ на все» кажется логичной только на первый взгляд. На практике у каждого исследования есть показания, ограничения, сроки, стоимость и требования к материалу.

«Просьба врача получить новые данные об опухоли не всегда означает, что ситуация хуже, чем казалось, или что предыдущий диагноз сомнителен. В современной онкологии это часто нормальная последовательность: подтвердить диагноз, уточнить свойства опухоли и принять решение не только по названию болезни, но и по ее важным биологическим признакам», — заключил эксперт.

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