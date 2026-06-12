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00:37, 12 июня 2026Культура

Задержанной из-за наркотиков звезде «Великолепного века» предрекли большой тюремный срок

РИАН: Звезде «Великолепного века» Саат может грозить десять лет тюрьмы из-за наркотиков
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкой актрисе Берен Саат, получившей широкую известность по роли в сериале «Великолепный век», может грозить до десяти лет тюрьмы, если подтвердится положительный тест на наркотики и будут найдены соответствующие улики. Об этом журналистам РИА Новости рассказала юрист Айшегюль Полат.

По ее словам, обвинение может потребовать арестовать звезду и других знаменитостей в связи с недавним скандалом. Заключить под стражу их могут в случае положительного теста на запрещенные вещества и наличия улик. На текущий момент никаких оснований для их содержания в тюрьме пока нет, отмечает Полат.

Подчеркивается, что за употребление наркотиков в Турции предусмотрен срок от двух до пяти лет. Когда дело дойдет до приговора, на два года срок он может оказаться условным. Сбыт наркотических средств в стране предполагает срок до десяти лет, однако фактически в тюрьме обвиняемый может провести чуть менее восьми лет.

Звезды уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске, утверждают источники.

В четверг полиция Стамбула задержала 22 знаменитости в рамках очередного антинаркотического рейда. Пойманными оказались «Мисс Турция-1999», певица и модель Айше Хатун Онал, актриса турецкого сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Берен Саат, а также ее муж, певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан, который в свое время работал вместе с певцом Тарканом.

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