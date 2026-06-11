Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:13, 11 июня 2026Культура

Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

Актрису Берен Саат из «Великолепного века» задержали в Турции по делу о наркотиках
Андрей Шеньшаков

Фото: Anthony Harvey / Getty Images

Турецкая актриса Берен Саат, известная по роли в сериале «Великолепный век», и певец Кенан Доулу были задержаны по делу о наркотиках. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

Всего в рамках антинаркотического расследования были задержаны 22 знаменитости. Берен Саат известна российскому зрителю по роли Кесем-султан. Известно, что операция прошла в ночь на четверг.

По информации источника, задержанных подозревают в хранении или употреблении наркотиков, склонении к их потреблению и занятии проституцией. Некоторых из них доставили в Институт судебной медицины для сдачи анализов крови и волос.

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках. Ханде Эрчел сдала анализы на запрещенные вещества и согласилась сотрудничать со следствием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    Выигравшая «Ролан Гаррос» Андреева снялась с турнира в Берлине

    В багаже туристки из Таиланда обнаружили лягушек, гекконов и гуляш из змей

    Обчистивший квартиру по указанию куратора российский студент избежал СИЗО

    Трамп пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана

    Вынесен вердикт по расправе сценариста «Счастливы вместе» над участником «Дома-2»

    Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

    Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы

    Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

    Обнаружено средство для снижения риска ревматоидного артрита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok