Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

Актрису Берен Саат из «Великолепного века» задержали в Турции по делу о наркотиках

Турецкая актриса Берен Саат, известная по роли в сериале «Великолепный век», и певец Кенан Доулу были задержаны по делу о наркотиках. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на прокуратуру Стамбула.

Всего в рамках антинаркотического расследования были задержаны 22 знаменитости. Берен Саат известна российскому зрителю по роли Кесем-султан. Известно, что операция прошла в ночь на четверг.

По информации источника, задержанных подозревают в хранении или употреблении наркотиков, склонении к их потреблению и занятии проституцией. Некоторых из них доставили в Институт судебной медицины для сдачи анализов крови и волос.

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках. Ханде Эрчел сдала анализы на запрещенные вещества и согласилась сотрудничать со следствием.