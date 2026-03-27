17:22, 27 марта 2026

Звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

Актрису Ханде Эрчел из «Постучись в мою дверь» допросили по делу о наркотиках
Андрей Шеньшаков

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Balmain

Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», дала показания местной полиции по делу о наркотиках. Об этом сообщает издание Haber Turk.

Известно, что актриса была доставлена в отдел полиции из аэропорта Стамбула, куда прибыла утром. Ханде доставили в управление судмедэкспертизы и взяли образцы крови и волос. Эрчел стала одной из 14 задержанных в рамках масштабного антинаркотического рейда, который проводят турецкие силовики.

Ранее полицейские допрашивали и бывшего бойфренда актрисы — Хакана Сабанджи. Бизнесмен заявил, что ни он, ни его бывшая девушка никогда не употребляли запрещенные вещества.

Ранее стало известно, что в Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и ее бывшего молодого человека Хакана Сабанджи.

