14:46, 25 марта 2026

В Турции выдали ордер на арест звезды «Постучись в мою дверь»

Андрей Шеньшаков

Фото: Pierre Mouton / Getty Images for Balmain

В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и ее бывшего молодого человека Хакана Сабанджи. Об этом сообщает Sözcü.

По информации турецких СМИ, актриса находится за пределами Турции, сейчас она проходит обучение и заявила, что узнала о своих проблемах с законом на родине из новостей. Эрчел пообещала, что вернется домой, чтобы прояснить ситуацию и дать показания, так как доверяет турецкой системе правосудия.

Известно, что полиция Стамбула уже задержала 14 подозреваемых по делу об «изготовлении и распространении наркотических средств», «содействии их употреблению», а также «хранении и употреблении». Также сообщается, что еще два человека сейчас находятся в розыске. В каком статусе Эрчел проходит по этому делу, не объясняется.

Ранее звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Россию. Артистка представила в столице свой новый фильм «Два мира, одно желание».

