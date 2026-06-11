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00:06, 12 июня 2026Спорт

Мексика обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира-2026 с тремя удалениями

Мексика со счетом 2:0 обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира-2026 по футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сборная Мексики обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 11 июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу мексиканцев. В составе победителей голом в первом тайме отметился Хулиан Киньонес, во второй половине игры отличился Рауль Хименес.

В начале второго тайма сборная ЮАР осталась в меньшинстве. За фол последней надежды был удален Яя Ситхоле. В концовке встречи красную карточку получил еще один футболист южноафриканцев — Тхемба Зване. В добавленное время с поля за фол последней надежды был удален защитник сборной Мексики Сесар Монтес.

В следующем туре Мексика 19 июня сыграет с Южной Кореей. ЮАР днем раньше сыграет с Чехией.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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