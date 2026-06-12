В Иране прокомментировали заявление Трампа о завершении конфликта

Багаи: Время и место подписания соглашения Ирана и США не согласованы

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи назвал «спекулятивными» заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения. Об этом пишет Reuters.

По его словам, сообщения о времени и месте подписания соглашения «остаются спекулятивными», и «еще ничего не было окончательно согласовано».

Таким образом он прокомментировал слова американского лидера о том, что США договорились о завершении войны с Ираном. Трамп заявлял, что страны могут заключить договоренности о завершении боевых действий уже в предстоящие выходные.

Ранее американский президент выразил мнение, что мог бы победить в войне во Вьетнаме за три-четыре месяца, если бы был главой государства в то время. По его мнению, конфликт длился так долго из-за отсутствия эффективной стратегии.