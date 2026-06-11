Трамп счел себя способным победить еще в одной войне

Трамп заявил, что мог бы победить в войне во Вьетнаме за три-четыре месяца

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы победить в войне во Вьетнаме за три-четыре месяца, если бы был главой государства в то время. Этим он поделился в интервью Fox News.

«Мы были во Вьетнаме 19 лет и не справились, потому что, честно говоря, у нас не было правильного руководства. Если бы это был я, то я расправился бы с этой войной за три-четыре месяца», — сказал глава Белого дома.

По словам американского лидера, конфликт длился так долго из-за отсутствия эффективной стратегии.

Ранее Трамп заявил, что предыдущим президентам США не хватало смелости, чтобы начать открытую войну с Ираном. Он отметил, что 47 лет другие президенты хотели сделать это.