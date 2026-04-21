Трамп упрекнул американских президентов в трусости

Трамп: Президентам США не хватало смелости, чтобы начать открытую войну с Ираном

Президентам США не хватало смелости, чтобы начать открытую войну с Ираном. Об этом в эфире телеканала CNBC рассказал действуйющий американский лидер Дональд Трамп.

«Я сказал им: 47 лет другие президенты хотели сделать это. У них никогда не хватало смелости сделать это. Я сказал: мы должны сделать это», — сказал хозяин Белого дома.

Трамп также добавил, что ожидает продолжение бомбардировок Ирана. ПО его словам, американские военные уже «рвутся в бой».

17 апреля Трамп объявил, что Штаты планируют заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном в течение «одного-двух дней».