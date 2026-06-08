Начальница попыталась изнасиловать сотрудника супермаркета при его брате

В США бывший сотрудник сети супермаркетов Walmart подал на компанию в суд за сексуальные домогательства со стороны начальницы. Об этом пишет New York Post.

Шон Уайт из штата Нью-Йорк рассказал, что стал подвергаться преследованиям со стороны своей руководительницы Робин Форд сразу же после устройства на работу в 2019 году. По словам Уайта, женщина заваливала его своими фото в обнаженном виде и приглашала к себе домой. Американец отказывался. В августе 2019-го Уайт подвозил Форд домой после корпоратива. По его словам, в машине начальница набросилась на него и попыталась изнасиловать. Уайту пришлось отбиваться. При этом на заднем сиденье автомобиля находился брат Уайта.

После этого инцидента Форд продолжила преследовать Уайта, но он отвергал ее. Тогда женщина стала писать на подчиненного докладные, утверждая, что он не выполняет свои рабочие обязанности. Руководство проигнорировало эти доносы, в 2021 году Уайта повысили и перевели на работу в другой супермаркет. Однако через полгода Форд перевели в тот же магазин, и начальница стала снова досаждать мужчине. После очередного доноса Уайта уволили, но восстановили через месяц. Американец неоднократно писал жалобы на начальницу и просил перевести его в другой супермаркет, но его просьбы игнорировались годами.

В итоге Уайт решил подать в суд на Walmart. «Мы не терпим никаких проявлений дискриминации или преследования. Мы изучим жалобу и предоставим суду надлежащий ответ», — заявил представитель компании.

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