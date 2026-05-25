Пассажирка потребовала от таксиста секса и засунула руку ему в брюки

В Тайване пассажирка засунула руку в брюки таксисту и попала под суд

В Тайване пассажирка потребовала секса от таксиста и залезла ему рукой в брюки. Об этом пишет Mothership.

21 мая в Тайбэе начался суд над женщиной по фамилии Хуан, которую обвиняют в домогательствах к водителю такси. Инцидент произошел 29 ноября 2025 года. Хуан провела ночь с друзьями в караоке, а затем вызвала такси. В машине она стала предлагать водителю заняться сексом.

Когда мужчина отказался, она стала трогать его в районе промежности. Таксист отбросил ее руку. Затем Хуан, которая сидела на заднем сиденье, засунула руку водителю в брюки. У мужчины не было возможности остановиться на шоссе, и он довез Хуан до дома, а затем вызвал полицию.

В ходе следствия женщина призналась, что дотрагивалась до таксиста, однако отрицала, что пыталась изнасиловать его. Она также сказала, что не помнит, чтобы мужчина сопротивлялся. Эти заявления были опровергнуты собранными доказательствами. 21 мая в суде Хуан и таксист выразили готовность урегулировать конфликт как можно скорее.

