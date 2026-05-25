04:12, 25 мая 2026Мир

В США сообщили о сделке с Ираном

WP: США и Иран согласились продлить перемирие на 60 дней
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Вашингтон и Тегеран предварительно согласились о продлении прекращения огня. Это планируется сделать для финализации процесса урегулирования конфликта, пишет газета Washington Post.

Как уточняет высокопоставленный чиновник в американской администрации, стороны выработали рамочный меморандум о взаимопонимании. Документ продлевает режим прекращения огня на 60 дней.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал мусульманские страны подписать «Соглашения Авраама» о нормализации отношений с Израилем. По некоторым данным, главы Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены призывом американского лидера.

