Трамп обратился к ряду стран с призывом по Израилю и удивил их

Axios: Трамп призвал мусульманские страны подписать «Соглашения Авраама»

Президент США Дональд Трамп призвал ряд арабских и мусульманских стран подписать «Соглашения Авраама» о нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

По информации портала, Трамп в субботу, 23 мая, провел телефонные переговоры с главами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. В ходе разговора американский лидер заявил, что всем странам, которые еще не присоединились к «Соглашениям Авраама» или не заключили мирное соглашение с Израилем, необходимо это сделать после того, как США достигнут сделки об урегулировании с Ираном.

По словам собеседников Axios, главы Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены призывом Трампа. «На линии повисла тишина, и Трамп пошутил, спросив, на месте ли они еще», — рассказал один из чиновников.

При этом отмечается, что все собеседники Трампа заявили, что поддерживают сделку США с Ираном.

Ранее американский президент сделал намек на возможное возобновление боевых действий в Иране. Он опубликовал в соцсетях фотографию с изображением ракеты, на которой содержится фраза «Благодарю за ваше внимание к этому вопросу».