Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:42, 25 мая 2026Мир

Трамп обратился к ряду стран с призывом по Израилю и удивил их

Axios: Трамп призвал мусульманские страны подписать «Соглашения Авраама»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Torok / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп призвал ряд арабских и мусульманских стран подписать «Соглашения Авраама» о нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.

По информации портала, Трамп в субботу, 23 мая, провел телефонные переговоры с главами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. В ходе разговора американский лидер заявил, что всем странам, которые еще не присоединились к «Соглашениям Авраама» или не заключили мирное соглашение с Израилем, необходимо это сделать после того, как США достигнут сделки об урегулировании с Ираном.

По словам собеседников Axios, главы Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены призывом Трампа. «На линии повисла тишина, и Трамп пошутил, спросив, на месте ли они еще», — рассказал один из чиновников.

При этом отмечается, что все собеседники Трампа заявили, что поддерживают сделку США с Ираном.

Ранее американский президент сделал намек на возможное возобновление боевых действий в Иране. Он опубликовал в соцсетях фотографию с изображением ракеты, на которой содержится фраза «Благодарю за ваше внимание к этому вопросу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отбились очень плохо». На Украине пришли к неутешительному выводу после ночного удара возмездия

    ВСУ атаковали сажавшую картошку россиянку

    Издевки над женщиной в платке закончились для уличных хулиганов бегством в ужасе

    В России назвали истинного «адресата» удара возмездия по Украине

    Бывший премьер России высказался о судьбе Зеленского

    Домовладелец тайно занялся сексом на диване арендатора и съел его продукты

    Найден эффективный способ защиты глаз от сухости

    В Финляндии раскрыли неприятный факт о президенте страны

    Почти 4000 дронов ВСУ за неделю сбили над Россией

    В Италии признали важный факт об ударе Украины по ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok