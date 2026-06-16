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06:20, 16 июня 2026Бывший СССР

Бойцам ВСУ пообещали отпуск за взятие в плен российских солдат

Пленный из ВСУ Манкаль: Командование обещало отпуск за взятие в плен солдат ВС России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинские командиры обещают отпустить бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ) в отпуск, если они возьмут в плен солдат ВС России. О таком предложении рассказал рядовой вспомогательного огня 120-мм миномета 53-го разведывательного батальона ВСУ Анатолий Манкаль, попавший в плен к российским военным, его цитирует ТАСС.

«Когда нас забирали [в часть из учебки], предупредили: "Если возьмете в плен солдат РФ, можете получить отпуск 10-15 суток в зависимости от количества [пленных]"», — уточнил условия сделки военнослужащий.

По словам Манкаля, в учебном центре находились женщины, которых обучали наравне с мужчинами. Часть из них не выдерживала физического и эмоционального давления.

Анатолий Манкаль сдался в плен ВС РФ под Сумами.

Ранее боец ВСУ Леонид Тарасенко, попавший в российский плен, поделился, что многие жители Сумской области хотят, чтобы регион стал частью РФ. Местные жители регулярно говорят о том, что ждут присоединения Сумской области к Курской.

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