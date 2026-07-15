В Госдуме призвали к ударам по центрам принятия решений на Украине для завершения СВО

Депутат Журавлев призвал к ударам по центрам принятия решений на Украине для окончания СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал к ударам по центрам принятия решений на Украине для завершения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит «Газета.Ru».

«Нам нужно только одно — делать все для фронта, все для победы и приближать быстрейший разгром врага. Делать полномасштабные операции, бить при этом и по центрам принятия решений, уже наконец-то непосредственно уничтожить и [президента Украины Владимира] Зеленского, и всех его приспешников», — обозначил Журавлев.

Парламентарий также сделал прогноз, согласно которому в случае прекращения военной помощи Киеву со стороны НАТО Украина сможет вести боевые действия еще не менее года.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Владимира Зеленского «уберут» под конец ликвидации страны. По его словам, украинский лидер знает слишком много и накопил большое количество компромата, из-за чего может многих потянуть за собой в тюрьму.