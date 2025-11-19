Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 19 ноября 2025Россия

В России порассуждали о ликвидации Зеленского

Депутат Вассерман: Зеленского утопят под конец ликвидации Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского утопят под конец ликвидации страны. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, чьи слова приводит mk.ru.

«Раз поражение неизбежно, то свалить его удобнее всего именно на Зеленского. Чтобы не мазать в этой грязи кого-нибудь еще. На данный момент есть достаточно много народа, заинтересованного в том, чтобы удерживать Зеленского на плаву, а утопить его в последний момент, под конец ликвидации Украины», — рассказал Вассерман.

По мнению парламентария, Зеленского «все равно надо топить», так как он знает слишком много и накопил большое количество компромата. Из-за этого президент может многих потянуть за собой в тюрьму.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ западных стран начали хуже относиться к Зеленскому. По его мнению, об этом говорит то, что к материалам про украинского лидера подбирают заголовки все более отрицательного характера и неудачные фотографии.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Подтверждена эффективность российского оружия против украинских ATACMS

    Зеленского вынудят принять мирный план России и США

    В элитном ЖК в центре Москвы произошел пожар

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости