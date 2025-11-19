Депутат Вассерман: Зеленского утопят под конец ликвидации Украины

Президента Украины Владимира Зеленского утопят под конец ликвидации страны. Такое мнение высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, чьи слова приводит mk.ru.

«Раз поражение неизбежно, то свалить его удобнее всего именно на Зеленского. Чтобы не мазать в этой грязи кого-нибудь еще. На данный момент есть достаточно много народа, заинтересованного в том, чтобы удерживать Зеленского на плаву, а утопить его в последний момент, под конец ликвидации Украины», — рассказал Вассерман.

По мнению парламентария, Зеленского «все равно надо топить», так как он знает слишком много и накопил большое количество компромата. Из-за этого президент может многих потянуть за собой в тюрьму.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что СМИ западных стран начали хуже относиться к Зеленскому. По его мнению, об этом говорит то, что к материалам про украинского лидера подбирают заголовки все более отрицательного характера и неудачные фотографии.