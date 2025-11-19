Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:50, 19 ноября 2025Россия

В России обратили внимание на ухудшение отношения к Зеленскому в западной прессе

Глава РФПИ Дмитриев заявил об ухудшении отношения западных СМИ к Зеленскому
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

СМИ западных стран начали хуже относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорит то, что к материалам про украинского лидера подбирают все более отрицательные заголовки и неудачные фотографии. На это обратил внимания глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Заголовки и фотографии [Зеленского в СМИ] ухудшаются», — написал Дмитриев, комментируя публикации британской газеты The Telegraph, которые вышли под заголовками «Зеленский теряет связь с реальностью» и «Этот коррупционный скандал может свергнуть Зеленского».

Ранее обозреватель газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что Зеленский впадает в отчаяние на фоне коррупционного скандала и негативной для Украины ситуации на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о массированной атаке Харькова

    Мужчина продемонстрировал пенис в ходе судебного заседания

    47-летняя Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

    В России обратили внимание на ухудшение отношения к Зеленскому в западной прессе

    В США назвали условие для ухода Зеленского со своего поста

    Определены напрямую отобравшиеся на ЧМ-2026 европейские команды

    Фицо попросил генсека НАТО усилить ПВО страны

    В Британии указали на потерю Зеленским связи с реальностью

    В украинской области ввели режим радиационной угрозы

    Россиянам назвали недооцененный дешевый салат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости