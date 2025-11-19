Telegraph: Зеленский потерял связь с реальностью и впал в отчаяние

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно теряет связь с реальностью и впадает в отчаяние. Сторонники Киева обеспокоены поведением украинского лидера. На это указал обозреватель газеты The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс.

«Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома», — пояснил журналист. Он отметил, что сейчас конфликт с Россией находится в критической фазе, а украинские солдаты в это время активно покидают фронт — уровень дезертирства вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, добавил Мэттьюс, Зеленский лишился политического авторитета и будущее Украины сейчас находится под вопросом. Обозреватель подчеркнул, что украинский лидер придерживается «магического мышления», подписывая различные договоренности о поставках вооружения, так как из-за этого Киев рискует остаться без средств к февралю 2026 года.

Ранее Зеленский заявил, что отправится в Турцию. Там он намерен активизировать переговоры об окончании конфликта.