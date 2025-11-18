Зеленский заявил о намерении перезапустить переговоры об окончании конфликта

Зеленский: Готовим в Турции активизацию переговоров об окончании конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Турцию, где намерен активизировать переговоры об окончании конфликта. О планах по перезапуску дипломатических усилий сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский также намерен возобновить переговоры об обмене военнопленными с Россией.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил, что Зеленский в ходе визита в Турцию может встретиться со своим «кошельком», бизнесменом Тимуром Миндичем.