09:48, 18 ноября 2025Бывший СССР

В Раде допустили встречу Зеленского со своим «кошельком» в ходе турне по Европе

Нардеп Гончаренко: Зеленский может встретиться с Миндичем в ходе своего турне
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе турне по южной Европе может встретиться со своим «кошельком», бизнесменом Тимуром Миндичем. Встречу деловых партнеров за границей допустил в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Сегодня [Зеленский] в Испании. Завтра собирается в Турцию. А там, может, и лучшего друга Миндича проведает. Все-таки сколько уже не виделись», — предположил нардеп.

Ранее стало известно, что на Украину отказался возвращаться секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, который оказался фигурантом коррупционного скандала с участием Миндича. Сообщается, что он лично сообщил Зеленскому о своем решении.

Накануне Гончаренко предрек развал правительства Украины из-за коррупционного скандала. По его информации, бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышев готов дать показания по делу «Энергоатома» и сообщить обо всех участниках коррупционной схемы.

