Умеров отказался возвращаться на Украину

Секретарь СНБО Умеров отказался возвращаться на Украину
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров отказался возвращаться на Украину. Об этом сообщает Clash Report.

Сообщается также, что он якобы лично сообщил президенту страны Владимиру Зеленскому о своем решении.

Ранее исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк намекнула, что у нее есть сомнения в том, что секретарь Умеров вернется из Турции, куда он отправился, по официальным данным, для участия в переговорах по обмену пленными. «Самое интересное, вернется ли Умеров из Стамбула?» — задался вопросом украинский нардеп.

До этого депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предрек развал правительства из-за скандала, связанного с делом «Энергоатома». По его информации, бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышев готов дать показания по делу «Энергоатома» и сообщить обо всех участниках коррупционной схемы.

