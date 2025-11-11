Бывший СССР
На Украине заподозрили побег Умерова из страны

Каленюк усомнилась, что Умеров вернется из Турции, намекнув на побег из страны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк намекнула, что у нее есть сомнения, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вернется из Турции, куда он отправился, по официальным данным, для участия в переговорах по обмену пленными. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности [предпринимателя Тимура] Миндича в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова. Между тем Умеров пишет, что уехал в Турцию и на Ближний Восток заниматься обменами наших пленных. Ну, надеюсь, Умеров вернется в Украину», — написала Каленюк.

В побеге из страны Умерова заподозрил и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В своем Telegram-канале парламентарий предположил, что следующие подозрения по «делу Энергоатома» будут выписаны секретарю СНБО Умерову и министру юстиции Герману Галущенко.

«Самое интересное, вернется ли Умеров из Стамбула?» — задался вопросом украинский нардеп.

Ранее прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил о причастности Умерова к коррупции. По словам обвинителя, он замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, организатором которой выступает Миндич, которого также называют «кошельком Зеленского».

11 ноября Рустем Умеров прибыл в Турцию. По его словам, он прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом.

