Глава украинской делегации на переговорах с Россией прилетел в Турцию

Умеров сообщил, что прибыл в Турцию для разблокировки процесса обмена пленными

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров прибыл в Турцию. Об этом он заявил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Умерова, он прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом. Он сообщил, что проведет в Турции и на Ближнем Востоке несколько дней, однако сколько именно — не уточнил.

«Только что прибыл в Стамбул. (...) Была договоренность — и надо ее реализовать. (...) Будут встречи в эти дни, в частности, в Турции. Вопрос именно об этом — возобновить обмены», — написал глава украинской делегации.

Ранее в Кремле прокомментировали возникшую в переговорах по Украине паузу. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, она возникла из-за нежелания Киева идти на контакт.