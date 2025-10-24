Песков объяснил возникшую в переговорах по Украине паузу

Песков: Пауза в переговорах возникла из-за нежелания Киева идти на контакт

Пауза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева идти на контакт и увеличивать интенсивность диалога. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эта пауза возникла из-за нежелания Киева интенсифицировать диалог», — подчеркнул он.

По словам Пескова, Кремль оценивает ситуацию с Украиной, как слишком затянувшуюся паузу.

16 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. В частности, стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. После переговоров была анонсирована встреча двух лидеров в Венгрии. Однако уже 23 октября Трамп заявил об отмене встречи с Путиным.