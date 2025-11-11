На Украине заявили о причастности главы делегации на переговорах в Стамбуле к коррупции

Прокурор САП заявил о причастности Умерова к коррупционным схемам Миндича

На Украине прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил о причастности экс-министра обороны, главы украинской делегации на переговорах в Стамбуле, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова к коррупционным схемам. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Кроме того, прокурор впервые официально заявил о причастности предпринимателя Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», к коррупции в энергетической сфере. По его словам, он оказывал влияние на бывшего министра энергетики Германа Галущенко и на Умерова.

«На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова», — сказал обвинитель.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.