Депутат Рады предрек развал правительства из-за коррупции

Депутат Рады Гончаренко предрек развал правительства из-за дела «Энергоатома»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предрек развал правительства из-за скандала, связанного с делом Энергоатома. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его информации, бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышев готов дать показания по делу Энергоатома и сообщить обо всех участниках коррупционной схемы.

«Это ключевая проблема Банковой сейчас. Не знают, что делать и как действовать в этом варианте. Если это произойдет, то вся власть в стране посыпается. Чернышев не просто друг Зеленского, а кум. И точно все знает», — написал Гончаренко.

По мнению депутата, следующим подозреваемым по делу может стать секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Ранее в НАБУ объявили подозрение бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по физической защите и безопасности компании «Энергоатом» Дмитрию Басову и четырем работникам бэк-офиса.