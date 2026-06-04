ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 4 июня 2026Экономика

В Европе пообещали помочь Армении в избавлении от зависимости от России

Посол ЕС Марагос пообещал Армении помощь в диверсификации экспорта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: European Union

Власти Евросоюза (ЕС) помогут Армении в диверсификации экспортных потоков, чтобы компенсировать негативный эффект от запрета на ввоз Россию ряда категорий продовольствия. Об этом заявил посол ЕС в постсоветской республике Василис Марагос, его слова приводит агентство «Арменпресс».

Меры поддержки Армении будут обсуждаться с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, пояснил дипломат. О конкретных механизмах противодействия российским ограничениям будет объявлено позже, констатировал Марагос.

Кроме того, он пообещал выслушать предложения армянских экспортеров по этой теме. Озвученные в ходе обсуждений предложения Марагос будут также обсуждаться с Фон дер Ляйен, резюмировал посол ЕС.

Ранее власти России ввели временный запрет на импорт ряда видов продукции из Армении. Под ограничения попали минеральная вода «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. Запреты ввели на фоне охлаждения отношений двух стран из-за изменения внешнеполитического курса Армении, сделавшей акцент на евроинтеграцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С ним все будет хорошо». Мессенджер «Макс» без предупреждения удалили из App Store. Какие последствия ждут пользователей?

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok