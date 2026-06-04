В Европе пообещали помочь Армении в избавлении от зависимости от России

Посол ЕС Марагос пообещал Армении помощь в диверсификации экспорта

Власти Евросоюза (ЕС) помогут Армении в диверсификации экспортных потоков, чтобы компенсировать негативный эффект от запрета на ввоз Россию ряда категорий продовольствия. Об этом заявил посол ЕС в постсоветской республике Василис Марагос, его слова приводит агентство «Арменпресс».

Меры поддержки Армении будут обсуждаться с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, пояснил дипломат. О конкретных механизмах противодействия российским ограничениям будет объявлено позже, констатировал Марагос.

Кроме того, он пообещал выслушать предложения армянских экспортеров по этой теме. Озвученные в ходе обсуждений предложения Марагос будут также обсуждаться с Фон дер Ляйен, резюмировал посол ЕС.

Ранее власти России ввели временный запрет на импорт ряда видов продукции из Армении. Под ограничения попали минеральная вода «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. Запреты ввели на фоне охлаждения отношений двух стран из-за изменения внешнеполитического курса Армении, сделавшей акцент на евроинтеграцию.