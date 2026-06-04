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Мир
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13:28, 4 июня 2026Мир

Раскрыты детали соглашения между Израилем и Ливаном

Президент Ливана Аун: Прекращение огня вступит в силу через сутки после подтверждения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Прекращение огня в Ливане вступит в силу через сутки после подтверждения всеми сторонами конфликта. Об этом заявил президент страны Джозеф Аун, передает Reuters.

По данным агентства, заявление политика было обращено к шиитской группировке «Хезболла», представители которой пока не прокомментировали перемирие, объявленное после переговоров между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. «Хезболла» по-прежнему выступает против прямых переговоров и продолжает обстреливать израильские войска на территории Ливана.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан в ходе переговоров при посредничестве США договорились о прекращении огня. Четвертая встреча на высоком уровне между представителями двух стран прошла 2 и 3 июня.

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