Раскрыты детали соглашения между Израилем и Ливаном

Президент Ливана Аун: Прекращение огня вступит в силу через сутки после подтверждения

Прекращение огня в Ливане вступит в силу через сутки после подтверждения всеми сторонами конфликта. Об этом заявил президент страны Джозеф Аун, передает Reuters.

По данным агентства, заявление политика было обращено к шиитской группировке «Хезболла», представители которой пока не прокомментировали перемирие, объявленное после переговоров между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. «Хезболла» по-прежнему выступает против прямых переговоров и продолжает обстреливать израильские войска на территории Ливана.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан в ходе переговоров при посредничестве США договорились о прекращении огня. Четвертая встреча на высоком уровне между представителями двух стран прошла 2 и 3 июня.