Разговор об имуществе между братьями на остановке закончился расправой

В Дагестане арестовали 52-летнего мужчину за расправу над братом из-за недвижимости

В республике Дагестан по решению суда арестовали 52-летнего местного жителя, учинившего расправу над своим братом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 1 июня 2026 года обвиняемый и его брат находились на автобусной остановке города Махачкала. В какой-то момент мужчины заспорили о недвижимости. Разговор перерос в ссору, в ходе которой подозреваемый выхватил охотничий нож и вонзил его в шею брата. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Ранее сообщалось, что житель города Маркс пригрозил жене хрустальной вазой и стал фигурантом дела.