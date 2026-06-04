ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:24, 4 июня 2026Силовые структуры

Разговор об имуществе между братьями на остановке закончился расправой

В Дагестане арестовали 52-летнего мужчину за расправу над братом из-за недвижимости
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: William casey / Shutterstock / Fotodom

В республике Дагестан по решению суда арестовали 52-летнего местного жителя, учинившего расправу над своим братом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 1 июня 2026 года обвиняемый и его брат находились на автобусной остановке города Махачкала. В какой-то момент мужчины заспорили о недвижимости. Разговор перерос в ссору, в ходе которой подозреваемый выхватил охотничий нож и вонзил его в шею брата. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Ранее сообщалось, что житель города Маркс пригрозил жене хрустальной вазой и стал фигурантом дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С ним все будет хорошо». Мессенджер «Макс» без предупреждения удалили из App Store. Какие последствия ждут пользователей?

    Президент АвтоВАЗа рассказал о корректировке цен на Lada

    Раскрыт приговор для похитившего более одного миллиарда рублей экс-замглавы «Роснано»

    Аршавин ответил бывшему игроку сборной Нидерландов про допинг сборной России на Евро-2008

    Названы три главные составляющие здорового старения

    Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

    Гоблин раскрыл преимущества раздельного сна для супругов

    Нашествие комаров в России объяснили

    В России указали на признак ослабления Трампа

    Катание 11-летнего российского школьника с трехлетним братом на питбайке стало трагедией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok