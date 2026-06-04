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Силовые структуры
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12:29, 4 июня 2026Силовые структуры

Хрустальная ваза в ссоре супругов стала причиной уголовного дела

Житель города Маркс пригрозил жене хрустальной вазой и стал фигурантом дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: daniilphotos / Shutterstock / Fotodom

В Саратовской области 47-летний житель города Маркс стал фигурантом дела об угрозе расправы над бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным следствия, у супругов произошел конфликт. В какой-то момент мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил, что его избивает жена. На месте выяснилось, что агрессию проявил сам мужчина, он вооружился хрустальной вазой и угрожал женщине разбить ей голову. На время расследования дела мужчина остался на свободе с обязательством о явке.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 34-летняя ранее судимая россиянка пойдет под суд за расправу над жителем города Шимановск.

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