Хрустальная ваза в ссоре супругов стала причиной уголовного дела

Житель города Маркс пригрозил жене хрустальной вазой и стал фигурантом дела

В Саратовской области 47-летний житель города Маркс стал фигурантом дела об угрозе расправы над бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным следствия, у супругов произошел конфликт. В какой-то момент мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил, что его избивает жена. На месте выяснилось, что агрессию проявил сам мужчина, он вооружился хрустальной вазой и угрожал женщине разбить ей голову. На время расследования дела мужчина остался на свободе с обязательством о явке.

Ранее сообщалось, что в Амурской области 34-летняя ранее судимая россиянка пойдет под суд за расправу над жителем города Шимановск.