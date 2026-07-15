Захарова анонсировала визит главы МИД кавказской республики

Захарова: Глава МИД Азербайджана Байрамов посетит Россию 16-17 июля

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию 16-17 июля. Об этом рассказала официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова, передает ТАСС.

«С 16 по 17 июля министр иностранных дел Азербайджанской Республики посетит Российскую Федерацию с официальным визитом, и состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым», — рассказала дипломат.

По ее словам, Байрамов и Лавров обсудят состояние и перспективы развития отношений между странами и ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией. Он добавил, что Москва продолжит последовательно объяснять Баку свою позицию по Украине.