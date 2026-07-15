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16:22, 15 июля 2026Наука и техника

В Windows нашли сотни опасных уязвимостей

Neowin: В Windows обнаружили 570 уязвимостей, включая 61 критическую
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft отчиталась об устранении почти 600 опасных уязвимостей в Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

Во вторник, 14 июля, Microsoft традиционно выпустила обновление с патчами безопасности для Windows 10 и 11. В компании рассказали, что обнаружили в операционных системах 570 уязвимостей. Среди них оказались 61 критическая и 3 уязвимости нулевого дня.

По словам журналистов портала, количество найденных специалистами Microsoft системных брешей оказалось колоссальным. Они предположили, что почти 600 уязвимостей было найдено благодаря инструментам автоматической диагностики на основе искусственного интеллекта — ранее о его внедрении заявляли в Microsoft.

Найденные уязвимости относятся почти ко всем компонентам операционных систем Microsoft — BitLocker, Microsoft 365, графическому ядру DirectX, клиенту удаленного рабочего стола, TCP/IP, Microsoft Defender и другим службам.

Журналисты Neowin посоветовали пользователям быстрее установить патч от Microsoft, если их компьютеры не сделали это самостоятельно.

Ранее авторы портала MakeUseOf перечислили самые бесполезные функции Windows. К ним отнесли виджеты и рекламу во встроенном поиске.

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