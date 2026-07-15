Россиянам раскрыли способы борьбы с шумными соседями

Роскачество: Шумных соседей можно привлечь к административной ответственности

Жильцов многоквартирных домов, которые нарушают правила тишины, можно привлечь к административной ответственности. Способы борьбы с шумными соседями раскрыли россиянам в пресс-службе Роскачества, пишут «Известия».

По действующим правилам, с 07:00 до 23:00 уровень шума в квартирах не должен превышать 40–55 децибел. То есть не громче работающего автомобильного двигателя (55 децибел). В ночные часы норма снижается до 30-45 децибел — это сопоставимо с шумом работающего холодильника.

В некоторых регионах действуют свои законы о тишине. Однако они, в любом случае, не затрагивают ликвидацию последствий аварий, неотложные работы и шум, связанный с религиозными обрядами.

Также жильцов практически невозможно привлечь к ответственности в случае плача младенцев. Однако если ребенок достиг сознательного возраста и бегает с криками по ночам — это уже станет поводом для жалобы.

Для решения проблемы в Роскачестве советуют вызвать полицию или участкового для фиксации нарушения и наложения штрафа. Помимо этого, можно обратиться в ТСЖ или ЖЭК для проведения разъяснительной беседы. Если шум продолжится, жильцы имеют право обратиться в суд, подготовив необходимые доказательства — видео с указанием даты, показания свидетелей и замеры уровня шума.

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