Российских туристов призвали к осторожности из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Российских туристов предупредили об эскалации конфликта в Персидском заливе и призвали к осторожности. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Так, в связи с обострением боевых действий на Ближнем Востоке россиянам рекомендовали соблюдать максимальную осторожность, принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за предупреждениями местных властей, сообщениями МИД и диппредставительств России.

Также соотечественников настоятельно призвали не приближаться к военным объектам и критической инфраструктуре, при ракетной опасности или опасности БПЛА — незамедлительно пройти в укрытие. Кроме того, туристам напомнили о том, что важно воздерживаться от распространения в социальных сетях кадров работы ПВО и последствий атак.

15 июля президент США Дональд Трамп провел совещание в Белом доме, где обсуждалась более масштабная военная операция против Ирана. Как ожидается, новая атака будет иметь более широкий масштаб, чем нынешние удары в районе Ормузского пролива.