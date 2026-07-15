«Путин готов скоро заключить сделку». Трамп сделал заявления о переговорах по Украине и дал прогноз, когда конфликт завершится

Трамп назвал возможным завершение конфликта на Украине до конца его президентского срока

Президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, может ли конфликт на Украине быть завершен до конца его президентского срока, то есть до 2029 года.

«Думаю, да», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Наряду с этим глава Белого дома признался, что думал, что урегулировать украинский конфликт получится раньше, поскольку он хорошо ладит с российским и украинским лидерами.

Также Трамп высказал мнение, что Россия готова скоро подписать соглашение по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, он готов заключить сделку», — заявил американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине.

По словам Трампа, соглашение может быть заключено уже «скоро», несмотря на то, что «для танго нужны двое».

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В России захотели подсказать Трампу шаги для урегулирования конфликта на Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова Трампа о возможности разрешить ситуацию на Украине до конца его президентского срока, заявил, что Россия может подсказать, что нужно делать для урегулирования конфликта.

«Пожелаем Трампу, кроме заявлений, сделать по этому поводу конкретные шаги. Мы можем подсказать какие. Главное, чтобы он не менял точку зрения часто. Желаем ему успеха в этом начинании», — сказал сенатор.

Ранее Трамп оценил прогресс в переговорах по Украине

До этого президент США отметил прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением Дональд Трамп выступил во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Думаю, за последнюю пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», — пояснил президент.

Трамп позитивно оценил прошедшую встречу лидеров стран Североатлантического альянса и выразил уверенность в том, что и Россия, и Украина стремятся к мирному урегулированию конфликта. Он также добавил, что текущие события — это «еще не конец».

Однако вместе с этим Трамп одобрил удары Украины по российской энергетике. По мнению главы США, удары Украины по российским энергетическим объектам — это эскалация, которая может привести к прекращению конфликта. «Это эскалация, но это эскалация, которая может помочь положить конец [конфликту]», — заявил Трамп.

Президент России Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

В Кремле сделали заявление о принимаемых Путиным решениях относительно СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и принимает соответствующие решения.

«Все аспекты, которые связаны с СВО, естественно, они находятся в поле внимания президента и верховного главнокомандующего», — обозначил Песков.

Заявление было сделано пресс-секретарем главы государства в ответ на вопрос о том, находятся ли в сфере внимания Путина поступающие сообщения о якобы ударах украинских беспилотников по судам в Азовском море.

Песков также подчеркнул, что чем больше Украина будет бить по России, тем шире будет буферная зона и дольше будет продолжаться специальная военная операция. «Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать в какой, — но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», — пояснил он.