Матч открытия ЧМ-2027 по хоккею пройдет на футбольном стадионе

Матч открытия ЧМ-2027 по хоккею пройдет на футбольном стадионе «Фелтинс-Арена» в Германии

Матч открытия ЧМ-2027 по хоккею пройдет на футбольном стадионе «Фелтинс-Арена» в Германии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В матче открытия встретятся сборные Германии и Швейцарии. Игра состоится 13 мая, за день до официального старта турнира.

«Фелтинс-Арена» является домашней ареной футбольного клуба «Шальке 04» и вмещает 61 574 зрителя. Стадион спустя 17 лет вновь примет хоккейный матч. Основная часть турнира пройдет в двух городах Германии — Дюссельдорфе и Мангейме. Официальный старт чемпионата мира запланирован на 14 мая 2027 года.

Cборная России не включена в состав участников группового этапа ЧМ-2027. Она отстранена от соревнований под эгидой IIHF с 2022 года.

