Товарооборот России и закавказской республики резко упал

ГТК Азербайджана: Товарооборот с Россией упал на 31,4 процента

В период с января по июнь 2026 года товарооборот России и Азербайджана составил 1,728 миллиарда долларов. Эти данные Государственного таможенного комитета (ГТК) этой закавказской республики процитировало ТАСС,

Достигнутый результат оказался на 31,4 процента ниже того, что фиксировался по итогам первого полугодия 2025 года, когда речь шла о 2,52 миллиарда долларов.

За первые шесть месяцев этого года Азербайджан экспортировал в Россию товаров на 608,557 миллиона долларов. Импорт российской продукции оценивается в 1,12 миллиарда.

В конце июня 2026 года посол Азербайджана Рахман Сагиб оглы Мустафаев рассказал, что

торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Баку успешно развивается, но в целом не соответствует потенциалам и возможностям экономик двух стран. Он напомнил, что в 2025 году Россия стала третьим торговым партнером Азербайджана после Италии и Турции и основным рынком для экспорта ненефтяной продукции Баку с долей более 32 процентов.