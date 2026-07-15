Российская косметическая сеть задумала обанкротиться

«Ъ»: Созданная на базе британской Lush косметическая сеть Oomph решила обанкротиться

Управляющее российской косметической сетью Oomph ООО «Лист» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. Об этом со ссылкой на информацию, опубликованную на «Федресурсе», пишет «Коммерсантъ».

Ретейлер возник в 2022 году после ухода из страны британской косметической сети Lush. Компанию контролирует Дмитрий Азаров, до этого развивший иностранный бренд.

По состоянию на июль 2026 года в Москве открыты шесть магазинов Oomph, также у компании есть производственная площадка в Домодедово, где ранее был завод Lush. Выручка ООО «Лист» в 2025 году упала на 12 процентов, до 246,3 миллиона рублей, а чистый убыток вырос в шесть раз — до 35,5 миллиона. На тот момент долгосрочная кредитная задолженность компании превышала 60 миллионов рублей, а краткосрочная — 50 миллионов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что провал Oomph связан скорее с неудачным выбором бренда и позиционированием, потому что в целом рынок косметики и парфюмерии чувствует себя относительно уверено. В первом полугодии 2026 года его оборот вырос на 12 процентов в годовом выражении.

Партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков напомнил, что сообщение о намерении подать на банкротство еще не означает, что оно обязательно произойдет. В суд компания должна обратиться в течение трех месяцев, но в теории за это время она может передумать и выплатить все долги.

В июне Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА) обратилась в правительство за помощью в виде снижения страховых взносов за сотрудников с 30 процентов до 7,6 процента. В соответствующем письме говорилось, что к концу прошлого года загрузка российских мощностей упала до 55-57 процентов при росте рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии до 800 миллиардов рублей.