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23:20, 13 июня 2026Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

Пленный Тарасенко: В Сумской области многие хотят присоединения к России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Тарасенко, попавший в российский плен, поделился, что многие жители Сумской области хотят, чтобы регион стал частью России. Его слова передает РИА Новости.

По словам пленного, местные жители регулярно говорят о том, что ждут прихода российских войск, а также последующего присоединения Сумской области к Курской. «Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», — поделился солдат.

Он также рассказал, что попал в ВСУ, когда был призван военкоматом. Тарасенко объяснил, что не мог отказаться, так как тогда бы ему не на что было жить и содержать мать с отчимом. Он подчеркнул, что при попытке скрыться от службы существовал риск, что его поймают и отправят на фронт, чтобы «заткнуть дыру».

6 июня стало известно, что первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Это произошло в районе Бачевска в Сумской области.

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