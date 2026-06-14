Пленный Тарасенко: В Сумской области многие хотят присоединения к России

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Леонид Тарасенко, попавший в российский плен, поделился, что многие жители Сумской области хотят, чтобы регион стал частью России. Его слова передает РИА Новости.

По словам пленного, местные жители регулярно говорят о том, что ждут прихода российских войск, а также последующего присоединения Сумской области к Курской. «Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», — поделился солдат.

Он также рассказал, что попал в ВСУ, когда был призван военкоматом. Тарасенко объяснил, что не мог отказаться, так как тогда бы ему не на что было жить и содержать мать с отчимом. Он подчеркнул, что при попытке скрыться от службы существовал риск, что его поймают и отправят на фронт, чтобы «заткнуть дыру».

6 июня стало известно, что первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери под Сумами. Это произошло в районе Бачевска в Сумской области.